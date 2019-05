Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Zapraszamy na Dolny Śląsk

Zwiedzanie laboratoriów Politechniki Wrocławskiej, koncert Martyny Jakubowicz w srebrnogórskiej twierdzy i rajdy rowerowe – wszystko na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku.

W najbliższy weekend – od 10 do 12 maja – firmy i instytucje z całej Polski, które otrzymały dotację z Unii Europejskiej, zapraszają zwiedzających do swoich siedzib. Aby sprawdzić, co będzie się działo w Twojej okolicy, zajrzyj na stronę www.dniotwarte.eu. To ważne, ponieważ na wiele imprez i spotkań obowiązują zapisy.