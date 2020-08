DK 51 zablokowana. Przyczyną wypadek w Kazimierowie

DK 51 zablokowana. Przyczyną wypadek

Jak poinformowała Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga krajowa nr 51 między Smolajnami a Miłogórzem (woj. warmińsko-mazurskie) jest zablokowana po zderzeniu dwóch samochodów. W wypadku ranne zostały cztery osoby. Do zderzenia dwóch pojazdów osobowych doszło w okolicach Kazimierowa w województwie warmińsko-mazurskim. To często uczęszczana droga przez okolicznych mieszkańców, a także turystów. Utrudnienia wywołały spore korki w ościennych miejscowościach.

"Uwaga kierowcy! Doszło do wypadku na trasie Smolajny-Miłogórze (DK 51, 54km) z udziałem dwóch pojazdów. W wyniku zdarzenia 4 osoby trafiły do szpitala. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy" - przekazała Komenda Miejska Policji w Olsztynie w mediach społecznościowych.

Ranne osoby zostały odwiezione do szpitala. Policja bada okoliczności, w jakich doszło do zderzenia dwóch samochodów marki fiat. Do zderzenia doszło na łuku drogi krajowej 51 w terenie zalesionym i z ograniczoną widocznością. Wstępnie pod uwagę brane jest zbyt duża szybkość jednego z pojazdów i niezachowanie szczególnej ostrożności. Przyczyny wypadku będą jednak znane dopiero po zakończeniu dochodzenia policjantów.