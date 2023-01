"Die Welt": Koniec stosunków polsko-niemieckich

Rząd w Warszawie od dłuższego czasu naciska na Berlin ws. dostawy do Ukrainy niemieckich czołgów Leopard. Władze federalne nie wyrażają zgody na ich wysyłkę, ponieważ kraj nie chce "angażować się bezpośrednio" w wojnę z Rosją. Zdaniem Schustera "gest Polaków jest wymowny". "Polska chce się jawić jako najwierniejszy sojusznik Ukrainy i jednocześnie wywierać presję na Niemcy. Dawno już minęły czasy, gdy Warszawa i Berlin próbowały dojść do porozumienia, by wypracować wspólne stanowisko" - twierdzi komentator.