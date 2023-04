Dezerter z grupy Wagnera aresztowany w Szwecji. "Pojechał po papierosy"

Ścigany za dezercję rosyjski najemnik tłumaczył, że spóźnił się na autobus powrotny do Norwegii i szedł drogą, co wzbudziło zainteresowanie miejscowej policji. Został zatrzymany do rutynowej kontroli. Zaraz potem trafił do aresztu deportacyjnego, skąd wieczorem zadzwonił na infolinię Gulagu.net.