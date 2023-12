"Dewastacja policji". Ostre słowa byłego rzecznika KGP w kierunku PiS

Komenda Główna Policji potwierdziła, że to właśnie w czwartek w Warszawie odbędzie się oficjalne pożegnanie gen. insp. Jarosława Szymczyka. Zakończy pracę jako szef polskiej policji i przejdzie na emeryturę. - Zmiany są nieuniknione. Policja to formacja, która w ostatnim czasie została bardzo, ale to bardzo osłabiona i zmaga się z olbrzymim kryzysem wewnątrz i na zewnątrz - komentował w programie "Newsroom" insp. dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Jak podkreślił, głównym problemem policji jest upolitycznienie. - Te ostatnie osiem lat to niestety kolejne kroki w kierunku dewastracji tej formacji. To działanie przypisuje politykom ostatnio rządzącym - mówił Sokołowski.

