Deszcz na południu. Upał nie odpuszcza we wtorek

Burze i mgła w nocy. W środę nieco chłodniej

W nocy w północnej połowie kraju oraz na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu oraz burze, po północy stopniowo zanikające. Suma opadów w czasie burz do 25 mm. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C w centrum i 18 st. C na południu. Wiatr słaby na ogół słaby, zmienny, na północy także umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.