"Der Spiegel" o "Piątce Kaczyńskiego": przed wyborami PiS rozdaje pieniądze

Niemiecki tygodnik "Der Spiegel" nazywa "Piątkę Kaczyńskiego" "wielkodusznym rozdawaniem pieniędzy". Przyznaje, że taktyka PiS jest skuteczna i zapewnia wysokie poparcie.

"Der Spiegel" przypomina, że w tym roku w Polsce odbędą się dwa głosowania: do Parlamentu Europejskiego oraz wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu.

Jak zaznacza Puhl, Kaczyński ostrzega równocześnie przed rzekomymi niebezpieczeństwami. Prezes PiS twierdzi, że opozycja chce wprowadzić możliwie szybko, a nie jak zaplanowano w dalekiej przyszłości, walutę euro w Polsce. Zdaniem Kaczyńskiego doprowadziłoby to do podwyżek cen i do upadku polskiej gospodarki. Polska musi najpierw zrównać się z Europą Zachodnią, a dopiero potem przyjąć euro.

Dziennikarz "Spiegla" zwraca uwagę na plakaty wyborcze PiS z hasłem "Masz prawo do europejskiego standardu życia. To gwarantuje Prawo i Sprawiedliwość".

Przesłanie PiS do wyborców brzmi: "Świat wokół nas jest niebezpieczny i niesprawiedliwy, ale my was chronimy. PiS jest siłą, która troszczy się o to, aby Polacy nie ucierpieli" - czytamy.