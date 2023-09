"Der Spiegel": Dlaczego Polki nie chcą rodzić? "PiS jest zirytowany"

Niemieccy dziennikarze przytaczają wypowiedzi położnej z Dolnego Śląska, która mówi o tym, że Polki nie czują się już bezpieczne, a rząd w praktyce nie do końca pomaga ludziom, którzy chcą mieć dzieci. W rozmowie z gazetą prof. Irena Kotowska, demografka z SGH, również przyznaje, że prawa kobiet są tłumione i ma to wpływ na wskaźnik urodzeń w kraju. Dolewając oliwy do ognia, Niemcy okrasili historię zmarłej Doroty zdjęciem uśmiechniętego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.