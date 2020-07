Debata w Końskich. Andrzej Duda o szczepieniach. PiS nieoficjalnie: "Niepotrzebne wywołanie tematu"

- To nam nie pomaga, bo nie popieramy ruchów antyszczepionkowych - mówi jeden z polityków PiS. Jak dodaje, "wypowiedź prezydenta nie była konsultowana ze sztabem Prawa i Sprawiedliwości". - To jego całkowicie prywatna opinia - twierdzi nasz rozmówca.

Jednak jeden z działaczy zwraca uwagę na wypowiedź Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. - Nikt nie powinien dorosłej osoby zmuszać do tego, żeby taką szczepionkę musiała przyjąć, ale poczekajmy, czy te szczepionki [na COVID-19] będą, czy nie, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna w następnych miesiącach i latach. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, żeby rząd przymuszał osoby dorosłe, żeby się szczepiły - powiedział rywal Andrzeja Dudy na konferencji we wtorek.

Zdaniem niektórych naszych rozmówców z PiS,Trzaskowski powiedział de facto to, co myśli na temat obowiązkowych szczepień prezydent Duda.

Andrzej Duda o szczepieniach. Epidemiolodzy i wirusolodzy: "Niebezpieczne słowa"

"W tej kampanii wyborczej nie tylko lekceważone jest bezpieczeństwo epidemiczne, ale naruszony został filar zdrowia publicznego - szczepienia ochronne. Czy nadchodzący sezon grypowo-covidowy to dobry moment na podważanie szczepień, w tym przeciw grypie? To groźne dla zdrowia!" - napisał z kolei na Twitterze epidemiolog dr Paweł Grzesiowski.

- Jeżeli ludzie młodzi, którzy mają dzieci, słyszą od prezydenta, że szczepienia nie są obowiązkowe, to jest to wypowiedź skandaliczna, za którą powinien natychmiast przeprosić i się z tego wycofać - podkreślają politycy Platformy.

Sam Duda tłumaczył się ze swoich słów na Twitterze. "STOP MANIPULACJI! Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa" - napisał prezydent.