Debata prezydencka TVP. Andrzej Duda: "Nie zgadzamy się na relokację emigrantów"

Pierwsze pytanie dotyczy polityki zagranicznej. Michalczyk zapytał kandydatów o to, jakie mają podejście do relokacji emigrantów.

Debata prezydencka TVP. Rafał Trzaskowski: "Jesteśmy w UE piątą potęgą. A rząd szuka wrogów"

- Jesteśmy narodem ludzi życzliwych i członkiem UE. Ale co roku od lat przyjeżdża do nas wielu imigrantów z Ukrainy, Białorusi, którzy są z nami, pracują. Przyjmujemy ich i żyjemy razem z nimi. Oni przyjeżdżają dobrowolnie, bo chcą tu być. Ale nie zgadzamy się na to, aby ludzi transportowano do Polski przymusowo. Tak miało być z relokacją - odpowiedział Andrzej Duda.