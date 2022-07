Dbaj o miejsce, w którym żyjesz – trwa kampania i konkurs LG #CareFor o oszczędzaniu energii i życiu bardziej "eko"

Od lat rośnie świadomość, że każdy z nas ma wpływ na to, jak będzie wyglądać przyszły klimat na Ziemi. Jednak nigdy wcześniej tak bardzo, jak teraz, ta wiedza nie przyda się nam do zmiany codziennych przyzwyczajeń dla bardziej ekologicznego i ekonomicznego życia. Powinniśmy działać już dziś, by krok po kroku, nie tylko przeciwdziałać możliwemu obecnemu kryzysowi energetycznemu, ale również zadbać o planetę w przyszłości.