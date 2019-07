Dawid Żukowski poszukiwany. Policja o śladach w samochodzie: badamy

Dawid Żukowski jest już poszukiwany szóstą dobę. Pojawiają się nowe informacje, dotyczące śledztwa. Policja ujawnia szczegóły. Zapewniła, że poszukiwania nie zostaną przerwane. Zaapelowano o dalsze przekazywanie informacji nt. Dawida i jego ojca. Podkreślono, że nie ma ostatecznych wyników ekspertyz.

Dawid Żukowski poszukiwany. Nowe nagranie

Przypomnijmy:

W środę ojciec 5-letniego Dawida Żukowskiego zabrał syna z domu w Grodzisku Mazowieckim ok. godz. 17. Paweł Ż. miał go zawieźć do Warszawy do matki. Podróżował z chłopcem szarą skodą fabią o nr. rejestracyjnym WGM 01K9. Przed godz. 21 policjanci dostali zgłoszenie, że ojciec Dawida został śmiertelnie potrącony przez pociąg relacji Skierniewice-Warszawa. Miał popełnić samobójstwo. Maszynista pojazdu powiedział, że mężczyzna siedział na torach. O północy matka Dawida zgłosiła zaginięcie syna.