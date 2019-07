Dawid Żukowski nie żyje. Nowe szczegóły

Dawid Żukowski nie żyje. Ciało chłopca odnaleziono w sobotę. By wykluczyć wszelkie wątpliwości, zostaną przeprowadzone jeszcze badania DNA. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok dziecka. Na jaw wychodzą nowe szczegóły.

Dawid Żukowski z Grodziska Mazowieckiego nie żyje. W sobotę po godz. 16 policja zorganizowała w Warszawie konferencję prasową poświęconą poszukiwaniom 5-letniego Dawida Żukowskiego. Wtedy przekazano tragiczne doniesienia . - Niestety, chłopiec nie żyje - przekazano. - Ubiór i wiele cech wskazuje na to, że odnalezione ciało, to ciało Dawida - dodał asp. szt. Mariusz Mrozek.

Jak informuje "Fakt", w niedzielę do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie przyjechali krewni Dawidka, by zidentyfikować ciało. Wśród nich był jego wujek.

Dawid Żukowski nie żyje. Szczegóły działań policji

W środę ojciec 5-letniego Dawida Żukowskiego zabrał syna z domu w Grodzisku Mazowieckim ok. godz. 17. Paweł Ż. miał go zawieźć do Warszawy do matki. Podróżował z chłopcem szarą skodą fabią o nr. rejestracyjnym WGM 01K9. Przed godz. 21 policjanci dostali zgłoszenie, że ojciec Dawida został śmiertelnie potrącony przez pociąg relacji Skierniewice-Warszawa. Miał popełnić samobójstwo. O północy matka Dawida zgłosiła zaginięcie syna.