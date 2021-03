Daniel Obajtek i jego imperium. "GW": oto jego potężni protektorzy

Daniel Obajtek ma potężnych przyjaciół. Jak wynika ze śledztwa "GW", bohater "Taśm Obajtka" po drodze z Pcimia do Warszawy i zarządzania koncernem PKN Orlen mógł liczyć na pomoc najważniejszych osób w państwie.

Czy Daniel Obajtek, niegdysiejszy wójt Pcimia, mógłby zostać szefem koncernu PKN Orlen bez pomocy potężnych protektorów? Odpowiedzi na to pytanie szukali dziennikarze "Gazety Wyborczej", która w ostatnich dniach wypuściła serię artykułów znaną jako "Taśmy Obajtka".

Daniel Obajtek a Beata Szydło. Przyjaźń na lata

W opinii autorów tekstu historia Daniela Obajtka zaczyna się w momencie, gdy Beata Szydło wygrywa reelekcję na stanowisko burmistrza Brzeszcz. To 2002 rok. W tych samych wyborach samorządowych dzisiejszy prezes PKN Orlen zdobywa mandat do rady Pcimia.

Aktywność Obajtka została zauważona w środowisku samorządowym - zapisał się do kilku komisji, a za cel, który w 2006 roku wyniesie go na stanowisko wójta Pcimia, obiera "oszczędne gospodarowanie". Rok wcześniej (2005 r.) Beata Szydło dostaje się do dużej polityki - z ramienia PiS trafia do Sejmu - i zaczyna rozpychać się w małopolskich strukturach partii.

Daniel Obajtek. Kolejna publikacja "Gazety Wyborczej". Włodzimierz Czarzasty komentuje

Zdaniem dziennikarzy "GW" Daniel Obajtek, jako wójt Pcimia, rządzi "z przytupem". Ma łapać dobry kontakt z mieszkańcami, sięga po fundusze unijne i rozbudowuje gminę. Wykazuje też zainteresowanie Prawem i Sprawiedliwością, co szybko zostaje wyłapane przez ludzi Beaty Szydło, która ściągnie go do partii.

W 2010 roku Daniel Obajtek ubiega się o reelekcję - wygrywa ją z rekordowym poparciem. W tym czasie jest już w PiS-ie. Rośnie też poparcie Beaty Szydło, która została wiceszofową partii i rządzi małopolskimi strukturami.

To też czas, gdy obecny szef PKN Orlen miał mieć pewne problemy przez znajomość z lokalnym gangsterem tzw. "Prezesem". Jak pisze "GW", to w tym czasie Daniel Obajtek miał przyjąć 50 tys. złotych akonto wygranego przetargu na gminną kanalizację.

Daniel Obajtek i jego protektorzy. Dołącza Adam Hoffman

Rok później, w 2011 roku, w potencjał Obajtka PiS miało zainwestować już mocno wizerunkowo. Wśród protektorów miał pojawić się Adam Hoffman, który w kampanii przypisuje mu szczególną rolę; ma być przeciwieństwem premiera Donalda Tuska. To właśnie Hoffmanowi przypisuje się hasło: "Obajtek wszystko mogę".

Jak czytamy w "GW", dziś pytania o Adama Hoffmana mają drażnić Obajtka. Dziennik sugeruje, że były rzecznik PiS ma mieć spore wpływy w spółkach Skarbu Państwa, w tym także w Orlenie, gdzie karierę ma robić Adam Burak - wieloletni znajomy Hoffmana.

Kolejne problemy dopadają Daniela Obajtka w 2013 roku. To wtedy zatrzymuje go CBŚ -powodem interesy z "Prezesem" i 50 tys. złotych, które miał od niego przyjąć w zamian za wygrany przetarg. W obronę wójta Pcimia angażują się najważniejsze osoby w PiS, w tym Beata Szydło, a nawet Jarosław Kaczyński, który stwierdza wtedy, że jest to "ofiara polityczna", a zarzuty wobec Obajtka to "prześladowanie".

Wraz z prezesem PiS w obronę samorządowca angażuje się cała partia. - Jest budowana atmosfera zastraszenia kogoś, kto brał udział w kampanii przeciwników politycznych, dla mnie to jednoznaczne. Zarzuty są wyssane z palca - mówił wtedy Marek Suski, który domagał się tez przeprosin dla Obajtka.

Zamiast przeprosin wójt Pcimia otrzymał jednak akt oskarżenia. Prokuratura w Ostrwie Wielkopolskim kieruje go także wobec "Prezesa". Proces jednak nie mógł się rozpocząć - zawsze brakowało jednego z oskarżonych.

Daniel Obajtek na szczeblu krajowym. Pomoc Beaty szydło

Mimo stawianych oskarżeń PiS nie odcina się od Obajtka. Ten bierze czynny udział w kampanii parlamentarnej w 2015 roku, po której PiS dochodzi do władzy, a premierem i twarzą "dobrej zmiany" zostaje Beata Szydło.

Po wygranej PiS karierę krajową zaczyna też robić Daniel Obajtek. Początkowo miał otrzymać dwie rady nadzorcze: Dalmoru, byłej potęgi rybackiej, dziś zarządcy nieruchomości, i Lotosu Biopaliwa. Chwilę po nominacji Szydło na premiera zostaje też szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w spółkach Skarbu Państwa ma grać w tej samej lidze co Zbigniew Ziobro - minister sprawiedliwości a od 2016 roku także prokurator generalny.

- Obajtek uchodzi za człowieka Szydło. Jak dostawał kolejne spółki, to komentarze były takie: "znowu Beacie się udało" - mówi w rozmowie z "GW" polityk znajdujący się w bliskim otoczeniu Kaczyńskiego.

Jak twierdzi dziennik, prezes PiS miał być szczególnie zadowolony z działań nowego szefa ARMiR, który "wyczyścił" instytucję z liczących się tam działaczy PSL. Stanowiska miało stracić około 1600 osób, a ich zwolnienia, jak podkreśla "GW", były przeprowadzane w kontrowersyjny sposób - część z nich miała finał w sądzie pracy, który zasądził potężną sumę na odszkodowania ze Skarbu Państwa na rzecz byłych pracowników.

Daniel Obajtek a Zbigniew Ziobro. Minister pomógł byłemu wójtowi?

Kolejną wygraną Obajtka był sukces w ubieganiu się o funkcję prezesa Energi - tu sprzeciw podnosili posłowie opozycji, którzy przypomnieli o zarzutach ciążących na byłym samorządowcu. Tu na pomoc Obajtkowi miała przyjść prokuratura Zbigniewa Ziobry, który dołączył tym samym do protektorów przyszłego szefa PKN Orlen.

W tym czasie w Sejmie zmieniono przepisy, co miało pozwolić w 2016 roku na wycofanie oskarżenia wobec Daniela Obajtka przez prokuraturę. Ostatecznie sprawa zostaje umorzona w 2017 roku, gdy w małopolskim wydziale zamiejscowym prokuratury krajowej prokurator Tomasz Dudek umarza zarzuty wobec ówczesnego prezesa Energi - czytamy w "GW".

W tym czasie prokuratura miała już posiadać nagrania, do których niedawno dotarli dziennikarze "Gazety Wyborczej", a które mają świadczyć o tym, że Daniel Obajtek, jeszcze jako wójt Pcimia, w 2009 roku miał kierować firmą TT Plast, co przy pełnienia mandatu wójta jest niezgodne z prawem.

Daniel Obajtek i znajomość z Jarosławem Kaczyńskim. "Zauważył, że jest skuteczny"

W 2018 roku Daniel Obajtek trafia do Orlenu. Tam z polecenia Jarosława Kaczyńskiego miał "przewietrzyć korytarze" i udowodnić, że zmiany w spółce są możliwe. - Nie wiem, dlaczego nasz prezes ma taką słabość do Obajtka. Powiem tak: Kaczyński w życiu ceni sobie ludzi czynu, a Obajtkowi braku rozmachu i skuteczności zarzucić nie można - komentuje jeden z polityków PiS.

Daniel Obajtek miał jednak zaskarbić sobie przychylność Jarosława Kaczyńskiego - kupił grupę medialną Polska Press, a to, jak słyszą dziennikarze "GW", miało być kamieniem milowym w relacjach z szefem PiS.

- Inni tylko prezesowi to obiecywali, a on nie gadał, tylko to zrobił. Kaczyński zobaczył, że Nikodem Dyzma, którego stworzył, jest skuteczny - podkreśla jeden z działaczy Prawa i Sprawiedliwości.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"