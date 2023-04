Dachowanie na Zakopiance. Cztery osoby ranne

Na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Głogoczów, czyli na popularnej zakopiance doszło do poważnego wypadku. Kierująca samochodem marki toyota straciła panowanie nad kierownicą, przez co auto dachowało. Cztery osoby zostały poszkodowane. Najciężej ranna pasażerka została zabrana śmigłowcem LPR do szpitala.