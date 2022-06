CzytanieRządzi! Rusza pierwsza w Polsce potężna kampania samorządowców na rzecz czytelnictwa

#CzytanieRządzi: jest wysiłkiem, który kochamy, pomaga człowiekowi w rozwoju, wciąga. Jak sport. I – tak jak w odniesieniu do sportu – zbliżające się wakacje to świetny czas na czytanie. #CzytanieRządzi: ćwiczy nasz umysł, sprawia, że jesteśmy "w formie": intelektualnie, społecznie i emocjonalnie, stabilni, zdrowi, kompetentni! Prezydenci dwunastu polskich metropolii występują w roli ambasadorów czytania – zapraszają do półprywatnej rozmowy, dzielą się swoimi upodobaniami literackimi, pokazują, że #CzytanieRządzi!