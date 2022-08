Czy te zwierzęta przepadną? - Ponad setka zwierząt trafi na ulicę

- "Sytuacja finansowa organizacji jest dramatyczna, a my jesteśmy zrozpaczeni. Co mamy powiedzieć naszym podopiecznym? Co mamy zrobić? Bijemy głową w mur. Te zwierzęta nie mają nikogo oprócz nas." – piszą członkowie Stowarzyszenia Vox Animalium. Tutaj można zebrać zbiórkę Stowarzyszenia.