Czy Putin ma sobowtóra? Jest odpowiedź ukraińskiego wywiadu

Kilka różnych "wersji" Putina

Pierwsze doniesienia na temat domniemanych "zastępców" Putina pochodzą z czerwca 2022 r. W 2022 generał major Wadym Skibicki powiedział w rozmowie z The Telegraph: -On używa wielu sobowtórów... czasami trudno wykryć, czy to prawdziwy Putin, czy też ktoś go zastępuje.