Czy PiS zmieni nazwę? "To jest marka"

- Nie widzę żadnego powodu dla którego mielibyśmy zmieniać nazwę. To jest marka na którą głosuje w dalszym ciągu co najmniej jedna trzecia Polaków - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Jacek Sasin (PiS). Patryk Michalski pytał czy politycy Prawa i Sprawiedliwości rozważają zmianę nazwy biorąc pod uwagę liczbę afer, z którymi coraz częściej jest kojarzone ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. - Na pewno nasi konkurenci polityczni chcieliby, żeby tak się stało, żeby taki obraz do nas przylgnął (…). Są afery kreowane, tu nie ma afer. Być może w pojedynczych przypadkach mogło dochodzić do łamania procedur czy do jakichś niejasności - przekonywał polityk. Sasin stwierdził też, że w każdym rządzie zdarzają się incydenty, "które trzeba wyjaśniać" . - Tylko czy dzisiaj są warunki, żeby cokolwiek w Polsce wyjaśnić? Kto to będzie wyjaśniał? Prokuratura kierowana przez pana Dariusza Korneluka (szefa Prokuratura Krajowej - red.)? - pytał. Zdaniem Sasina, po zmianie władzy w Polsce prokuratorzy często prowadzą postępowania "pod z góry założoną tezę".

