Czy możliwa jest dymisja Macrona? Napisał list do Francuzów

"Emmanuel Macron ma więc nadzieję, że uda mu się wykorzystać siłę mediów do próby ratowania swojego obozu, któremu sondaże wróżą nie tylko utratę względnej większości, ale co gorsza, zajęcie trzeciego miejsca i bardzo daleko za RN i NFP" - komentuje poniedziałkowe wydanie "Le Parisien". Gazeta zauważa, że Macron postępuje odwrotnie, niż podpowiadają doradcy, którzy sugerują, by prezydent tymczasem pokazywał się wyborcom rzadko.