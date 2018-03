Cztery orły bieliki zabite, dwa ranne. Policja szuka rolnika, który zatruł pole chemią

Kiedy w nadleśnictwie Narol znaleziono czwartego martwego martwego orła bielika ruszyło śledztwo, niczym w słynnym serialu "CSI: Zagadki Kryminalne". Po sekcji zwłok ptaków ustalono, że bieliki zatruły się padłymi lisami. Te zaś zdechły po zatruciu stosowanym w rolnictwie preparatem karbofuran.

- Martwi nas to, że wszystkie ptaki zostały znalezione w tej samej okolicy. To może świadczyć, że mamy do czynienia z zaplanowanym działaniem, które ma na celu eliminację lisów. Jednak w dalszej konsekwencji dotyka inne zwierzęta - piszą leśnicy. Lokalna policja prowadzi już dochodzenie. Sprawcy grozi jednak tylko grzywna do 5 tys. zł.