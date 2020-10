Czeladź. Wyjął nóż i wbił go sąsiadowi w plecy

Czeladź, Śląsk. Sąsiedzka kłótnia miała tragiczny finał

31-letni mieszkaniec Czeladzi przyszedł do swojego 61-letniego sąsiada, by oddać mu cynę lutowniczą, którą wcześniej pożyczył. Między mężczyznami doszło do ostrej wymiany zdań. Niestety, jej finał był dość nieoczekiwany.