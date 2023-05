Czechy ostrzegły Zełenskiego. Ukraina może mieć problemy

Petr Pavel, który do 2018 roku pełnił funkcję przewodniczącego komitetu wojskowego NATO, ostrzegł ukraińskiego prezydenta przed zbyt wczesną kontrofensywą. Jego zdaniem może ona doprowadzić do katastrofy i utraty szansy, która w tym roku już się więcej nie powtórzy. O obawach czeskiego prezydenta oraz jego rozmowie z ukraińskimi władzami napisał "The Guardian".