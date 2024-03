Czarzasty szczerze o relacjach z Dudą. "Nie lubię pana prezydenta"

- Nie lubię pana prezydenta Andrzeja Dudy i wiem, co zrobił i nie wycofam się nigdy ze słów, że jeżeli będzie ku temu właściwa większość to powinien dostać Trybunał Stanu za to, co zrobił w Polsce, ale w tej sprawie oceniam go bardzo pozytywnie - stwierdził dobitnie polityk Lewicy.