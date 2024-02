Czarnek o Dzbanie Roku. "Polecam się na przyszłość"

Były minister edukacji został zapytany również o to, co zrobiłby, gdyby jego syn przyszedł i poinformował, że jest gejem. - Przytuliłbym go, porozmawiał, i bym się z nim pomodlił i wysłuchał, co ma mi do powiedzenia. Do mnie syn w tej sprawie nie przychodzi, ponieważ nie jest gejem, ale przychodzą moi przyjaciele i współpracownicy. To nie w homoseksualizmie jest problem. Nikt, kto szanuje swoją seksualność, nie gada o tym na zewnątrz. Nie w gejach problem, nie w homoseksualizmie jest problem, tylko w ideologii - stwierdził Czarnek.