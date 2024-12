Czarne punkty znikają. Polacy o bezpieczeństwie na drogach

Dzięki środkom z Unii Europejskiej wiele czarnych punktów na drogach udało się zlikwidować w trosce o kierowców i pieszych. Czy to dobry sposób na dbanie o bezpieczeństwo na drogach? - Bezpieczeństwo zależy od tego, kto siedzi za kierownicą. W Polsce wciąż za dużo osób ginie, za dużo rannych jest. Jeśli Unia poprawi bezpieczeństwo to jestem na tak – skomentował białostoczanin. - No pewnie, dobrze, jeśli droga nie będzie miała jakiegoś pobocza, gdzie można kogoś potrącić to oczywiście, że tak, lepiej – przyznał kolejny mieszkaniec. - Bezpieczeństwo to podstawowa rzecz – rzucił senior. - Każdy ma jedno życie. Jeśli są środki do wykorzystania i możemy dostać pieniądze z Unii Europejskiej, dokładając coś od siebie, to oczywiście, że tak, warto – podsumował kolejny rozmówca. W ramach środków pozyskanych z KPO planowana jest likwidacja czarnych punktów w ponad 300 lokalizacjach, oprócz tego zainstalowanych będzie 128 szt. automatycznych urządzeń nadzoru. Do tej pory na drogi ze środków UE trafiło łącznie ponad 100 mld zł. GDDKiA jest największym beneficjentem unijnych funduszy przeznaczonych na budowę dróg i poprawę bezpieczeństwa na nich. Do 1 maja 2024 roku GDDKiA wybudowała 4399 km szybkich dróg. Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.