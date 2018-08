"Czarna lista" w TVP. Rzecznik Praw Obywatelskich punktuje Jacka Kurskiego

"Czarna lista" w TVP to prawdziwa tajemnica poliszynela. Niby wszyscy o niej wiedzą, ale nikt nie chce o niej mówić. Na sprawę zareagował w końcu RPO Adam Bodnar, ale przy okazji wbił kilka szpilek w telewizję kierowaną przez Jacka Kurskiego.

"Czarna lista" w TVP wypłynęła przy okazji festiwalu w Opolu. W końcu milczenie przerwał Cezary Łazarewicz . Pisarz i publicysta opisał na Facebooku historię o tym, jak reporter TVP poprosił go o komentarz. Łazarewicz odmówił, ale zaproponował zastępstwo - "znane małżeństwo". Dziennikarz wyznał mu, że "nie ma na nich zgody".

RPO vs Kurski. Bodnar tłumaczy, że cenzura jest zakazana

"Zasada ta nie odnosi się wyłącznie do pluralizmu własności mediów (tzw. pluralizm zewnętrzny), ale również do różnorodności przekazywanych informacji, a więc do sfery opiniotwórczej (pluralizm wewnętrzny)" - poucza prezesa TVP Adam Bodnar. Powołuje się przy tym na konstytucję i przywołuje słowa o wolności prasy.