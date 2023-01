Cyryl wezwał Rosjan do modlitwy za władzę i armię. I "braci z Ukrainy"

Patriarcha Moskwy i Całej Rusi Cyryl, który wzywał do ogłoszenia świątecznego zawieszenia broni, podczas swojego wystąpienia po nocnej liturgii z okazji święta Narodzenia Pańskiego wezwał wszystkich wiernych do modlitwy za władze i walczących w Ukrainie żołnierzy. Co więcej, prosił o modlitwę za "braci z Ukrainy", którzy "zostali wypędzeni z Ławry Peczerskiej w Kijowie". Jego zdaniem "wszystkie najstraszniejsze konflikty na ziemi, dzieją się dziś przede wszystkim dlatego, że ludzie oddalają się od wiary w Boga".