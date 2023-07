Cud we Włoszech. Kobieta niczym Jezus rozdaje niekończącą się pizzę

To współczesny cud

W kraju, w którym trzy czwarte populacji nadal identyfikuje się jako katolicy, sprawa stała się szczególnie popularna. Jednak wciąż wielu mieszkańców Trevignano jest sceptycznie nastawionych do tego, co nazywają "gigantycznym oszustwem". - To nie jest prawda, teraz słabość ludzi będzie nadużywana - powiedziała AFP emerytka Maria-Alessandra Conti.