"CPK. Od słów do czynów”. Konferencja Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego

CPK będzie pierwszym od lat dużym portem przesiadkowym, budowanym w Europie od podstaw. - Port Lotniczy Solidarność to wyjątkowy projekt. W Europie jest zaledwie kilka inwestycji typu greenfield. Ten projekt to niepowtarzalna szansa, by zaplanować właściwą infrastrukturę lotniskową, wykorzystującą najnowocześniejsze technologie – mówił na początku roku Rafael Schvartzman, wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).