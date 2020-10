Córka Giertycha dla WP: "To zemsta"

W rozmowie z Wirtualną Polską córka byłego lidera Ligi Polskich Rodzin - Maria Giertych - mówi, że to sprawa polityczna: - Trwają przeszukania w naszym domu, jest tu kilkunastu funkcjonariuszy CBA. Mój tata jest osobą zatrzymaną, chodzi o działanie na szkodę spółek handlowych. Zatrzymano go przed budynkiem sądu i przewieziono do domu. Sprawa ma charakter zemsty - opowiada.