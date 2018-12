Coraz więcej wstrząsających historii o ks. Jankowskim. Jego siostra bliźniaczka reaguje

Codziennie pojawiają się nowe informacje dotyczące nieżyjącego od ośmiu lat księdza Henryka Jankowskiego. Jedna jest bardziej wstrząsająca od drugiej. Mimo że coraz więcej osób oskarża prałata o molestowanie, jego obrońców nie brakuje. W końcu głos postanowiła zabrać jego siostra.

- Jestem jego bliźniaczą siostrą. Razem się wychowywaliśmy, w domu było wszystko ok - mówi dziś o bracie jedna z sióstr księdza Henryka Jankowskiego . Jego nazwisko pojawia się w niemalże wszystkich mediach. Wszystko przez głośną publikację o domniemanej pedofilii byłego proboszcza parafii św. Brygidy. Zacytowano w niej słowa Barbary Borowieckiej. Po niej kolejne osoby zaczęły mówić, że zostały skrzywdzone przez prałata.

Jego siostra bliźniaczka w to nie wierzy. - Bardzo mnie zaskoczyły te informacje. Nie dopuszczam, że do czegoś takiego dochodziło. Wykluczam to - podkreśla w rozmowie z "Super Expressem".