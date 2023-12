Coraz więcej wiadomo. Mamy prognozę na święta

IMGW zapowiada, że po weekendowych śnieżycach, czeka nas wzrost temperatury. Ocieplenie zostanie z nami co najmniej do 17 grudnia. Na późniejsze dni modele synoptyków zapowiadają ochłodzenie. Ocieplenie spowodowane będzie niżem, co oznacza, że towarzyszyć mu będzie dużo chmur i opady.