Co to jest "krówka"? Dzięki Dulkiewicz nikt już nie będzie się zastanawiał

"Kupiłam krówkę, a cole były małe..." - napisała Aleksandra Dulkiewicz po tym, jak wyciekło nagranie, że kupiła w Biedronce alkohol. Rozpętała się dyskusja, co oznacza "krówka". Wyjaśniamy.

Internet obiegło nagranie jak prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w obstawie trzech ochroniarzy udała się do supermarketu po butelkę wódki i napoje gazowane.

W sieci zawrzało. Wiele osób komentowało, że Dulkiewicz zabrała ochroniarzy do sklepu. Większość jednak była oburzona, że nagranie w ogóle ktoś udostępnił i trafiło do sieci. W końcu głos zabrała sama prezydent Gdańska .

Co to jest "krówka"?

"Od dwóch dni wielu pyta: 'Ola czy to prawda, że kupiłaś 0,5 litra i aż 2 cole?'. Panowie 'redaktorzy' autorzy 'hit newsa' postawili mnie w trudnej sytuacji, bo faktycznie źle to wygląda... Dlatego wyjaśniam: kupiłam krówkę, a cole były małe" - napisała na Facebooku Dulkiewicz.

Zaznaczyła, że ma nadzieję na wyciszenie całej sprawy. "Następnym razem zanim coś wejdzie do mediów społecznościowych, niech zostanie 'dokładnie sprawdzone' i pozyskane w legalny sposób" - dodała prezydent Gdańska.

Tak się nie stało. Wręcz przeciwnie. Po tym wpisie najważniejszym pytaniem stało się: "Co to jest krówka?".

Pod postem pani prezydent powstała cała dyskusja na ten temat, czy "krówka" to jakiś likier, czy pół litra wódki, czy to oznacza jeszcze coś innego.

"Co to za wódka 'krówka'? Jako niepijący nie jestem kompletnie w temacie i nie wiem, co w końcu kupiła prezydent Dulkiewicz - brzmi jeden z wpisów na Twitterze.