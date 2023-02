Co się stało z 24-latkiem? Zadzwonił, że wraca do domu

24-letni Bartosz Bogacz zaginął w nocy z piątku na sobotę. Mężczyzna bawił się tej nocy w klubie niedaleko domu. Jak opowiada ojciec zaginionego Krzysztof Bogacz w rozmowie z portalem wroclaw.pl, 24-latek był na spotkaniu firmowym z kolegami, około 1 w nocy zadzwonił do swojej partnerki. Powiedział, że wraca do domu. Potem przepadł bez śladu i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Wszczęto poszukiwania.