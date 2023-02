Co dalej z dostawami rosyjskiej ropy? Orlen tłumaczy i przedstawia plan rozwojowy

Również dziś Orlen odniesie się do wstrzymania przez Rosję dostaw ropy rurociągiem Przyjaźń. Daniel Obajtek zapewnił w sobotę na Twitterze, że spółka skutecznie zabezpiecza dostawy surowców. "Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski, na co jesteśmy w pełni przygotowani. Z Rosji pochodziło już tylko 10 proc. surowca i zastąpimy go ropą z innych kierunków. To efekt dywersyfikacji, którą przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich lat" - wskazał we wpisie.