CKE. Wyniki matur 2019. Które egzaminy były najtrudniejsze? Średnia z tych przedmiotów pozostawia wiele do życzenia

CKE udostępniło wyniki matur 2019. Okazuje się, że niektóre egzaminy sprawiły zdającym bardzo dużo trudności. Wbrew pozorom, nie była to matematyka. Które egzaminy maturalne były najtrudniejsze?

CKE publikuje wyniki matur 2019. WOS ponownie z najgorszym wynikiem. Które egzaminy uzupełniły podium? (WP.PL)

CKE wyniki matur 2019. WOS po raz kolejny barierą nie do przejścia

Kolejny rok z rzędu wyniki matury z wiedzy o społeczeństwie przyprawiają o ból głowy. W 2019 roku średni wynik tego egzaminu to zaledwie 27 procent. W porównaniu do ubiegłego roku jest to spadek o jeden punkt procentowy. Jakie pytania padły podczas tegorocznej matury z WOS-u? W arkuszu nie zabrakło zadań dotyczących mniejszości etnicznych, typów społeczności. Ważną umiejętnością była również zdolność do analizowania treści i danych podanych zawartych w arkuszu. Zdający musieli również napisać wypracowanie na jeden z trzech tematów.

CKE wyniki matur 2019. Geografia z drugim najniższym wynikiem

Drugi najgorszy wynik pośród matur 2019 osiągnęła geografia. Z danych udostępnionych przez CKE wynika, że średni wynik tego egzaminu to zaledwie 29 proc. W porównaniu do 2018 roku jest to spadek o 1 punkt procentowy. W arkuszu pojawiały się zagadnienia dotyczące układów barycznych, procesów geologicznych. Zdający musieli analizować tabele, wykresy oraz mapy.

CKE wyniki matur 2019. Biologia uzupełnia podium

Trzeci najgorszy wynik matur 2019 należy do biologii. Średni wynik tego egzaminu to 33 proc. W porównaniu do ubiegłego roku maturzyści uzyskali wynik lepszy o jeden punkt procentowy. W tegorocznym egzaminie nie zabrakło pytań polegających na uzasadnieniu lub wykazaniu pewnych prawidłowości. W arkuszu zdający znaleźli również wiele rysunków oraz opisów dotyczących doświadczeń i badań. Na ich podstawie musieli formułować wnioski, stwierdzać prawdziwość lub fałszywość podanych sformułowań oraz uzasadniać, na jakiej zasadzie dochodzi do pewnych zjawisk.

CKE wyniki matur 2019. Historia, filozofia i informatyka tuż za podium