Cirque du Soleil: CORTEO - Już za niecały miesiąc premiera

Alter Art Show

Alter Art Show to największy niezależny promotor w Polsce i jeden z liderów polskiego rynku live entertainment w zakresie organizacji spektakularnych widowisk, koncertów i festiwali na najwyższym poziomie, gromadzących dziesiątki tysięcy osób. Alter Art Show to marka, promująca wydarzenia m. in. Cirque du Soleil, Disney On Ice oraz Monster Jam. Szczegóły na: www.alterartshow.pl