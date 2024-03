Ciało młodego mężczyzny w mieszkaniu księdza. Wyniki sekcji zwłok

Po środowej tragedii decyzją administratora diecezji arcybiskupa Adriana Galbasa został zawieszony w pełnieniu tej funkcji do czasu wyjaśnienia sprawy. - Kolejne decyzje będą podejmowane na bazie także wyników śledztwa. To jest dla nas zawsze podstawa prawna do tego, żeby podejmować kolejne kroki - dodał ks. Lech.