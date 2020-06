Chodel. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Trwa akcja ratunkowa

Do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Chodel w województwie lubelskim doszło w środę około godz. 15.25. Jak informuje straż pożarna, znajdowało się w nim wówczas 5 osób.

Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Trwa akcja ratunkowa

Po udzieleniu poszkodowanym przez ratowników medycznych, zostali przewiezieni do szpitala. Są to dwie kobiety, jedna młoda, a druga w średnim wieku, oraz mężczyzna ok. 40 lat. Jak relacjonuje strażak, mieli oni widoczne obrażenia zewnętrzne.