Choas w kraju NATO stał się faktem. Rząd z wotum nieufności

Upadek rządu nie oznacza jednak automatycznie nowych wyborów. Bułgarska konstytucja przewiduje trzy próby wyłonienia nowej większości w obecnym parlamencie. Dopiero jeśli wszystkie trzy próby zakończą się niepowodzeniem, szef państwa Rumen Radew będzie musiał powołać rząd tymczasowy, który będzie kierował krajem do czasu przeprowadzenia nowych wyborów. Jednak według obecnych sondaży czwarte wybory, w nieco ponad rok, nie wyłonią wyraźniejszej większości. Bułgarzy prawdopodobnie pójdą znowu do urn we wrześniu.