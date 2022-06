Chiny wzywają Zachód do porzucenia mentalności z czasów zimnej wojny

Według agencji Bloomberg, NATO w nowej koncepcji strategicznej nazywa Chiny "systemowym wyzwaniem" i spróbuje zmniejszyć współpracę między Pekinem a Moskwą. We wtorek rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian wezwał Zachód do porzucenia mentalności z czasów zimnej wojny. Dyplomata zaprzeczył jakichkolwiek doniesieniom, by Chiny mogły podążyć podobną drogą co Rosja. Pekin twierdzi, że Stany Zjednoczone jak najszybciej powinny zaprzestać wspierania Tajwanu na każdej płaszczyźnie. Porównał również ten kraj do Ukrainy, dodając, że Tajwan nie jest suwerennym państwem. Co więcej, Chiny nie uważają się za "systemowe wyzwanie". Podczas gdy, na szczycie w Madrycie przywódcy NATO zamierzają zwiększyć wsparcie dla Ukrainy walczącej z rosyjską inwazją, wzmocnić siły na wschodniej flance NATO i ustalić priorytety na nadchodzącą dekadę – z nowym naciskiem na powstrzymanie rosnących ambicji międzynarodowych Chin.