Chaos wokół marszów 11 listopada. Stan na teraz

- Zrobił się wielki bałagan – przyznał prezydent Andrzej Duda. Rzeczywiście nie łatwo się połapać i nadążyć za aktualizacjami sytuacji dotyczącej marszu 11 listopada. Podsumowujemy, co się do tej pory w sprawie wydarzyło i jak wygląda teraz.

Miał być Marsz Niepodległości, ale przedstawiciele władzy ogłosili, że nie wezmą w nim udziału . Powód? Jak tłumaczył prezydent Andrzej Duda środowisko, które organizuje Marsz, nie zgodziło się na to, by wszystkie marsze - organizowane przez premiera, prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu - połączyć w jeden przemarsz wraz z Marszem Niepodległości na Rondzie de Gaulle’a.

Spory zwrot w sprawie marszu 11 listopada nastąpił, kiedy Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała zakaz organizacji Marszu Niepodległości . Tłumaczyła to względami bezpieczeństwa - do Warszawy mają przyjechać przedstawiciele skrajnych środowisk, a policjanci masowo poszli na L4. Podjęto próbę poradzenia sobie z tym drugim problemem. Dowódcy ściągają policjantów na marsz.

Na reakcje nie trzeba było długo czekać. Na prezydent Warszawy wylała się fala krytyki w mediach społecznościowych . Ale to nie wszystko. W Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania głowy państwa Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Ustalili, że ulicami stolicy przejdzie inny marsz .

Zapowiedzieli Biało-Czerwony Marsz o charakterze państwowym pod patronatem prezydenta . - Powiedzieliśmy trudno, bierzemy to ryzyko na siebie – stwierdził Andrzej Duda. W marszu wezmą udział przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego, rządu, Sejmu i Senatu. Nie zabraknie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W czwartek potwierdziły się informacje Wirtualnej Polski – organizatorem marszu jest ministerstwo obrony narodowej z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem na czele. To resort ma wziąć na siebie kwestie dodatkowego zabezpieczenia marszu. Do pilnowania porządku zostaną skierowane: wojsko oraz żandarmeria wojskowa. Minister obrony narodowej przyznał, że premier Mateusz Morawiecki powierzył mu to zadanie.