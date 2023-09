Chaos w Szwecji. Uchodźca wywołał brutalne zamieszki w Malmö

W niedzielę wieczorem w dzielnicy Rosengård w Malmö doszło do gwałtownych zamieszek. Około godziny 22 policja otrzymała pierwsze zgłoszenie do spalonego samochodu oraz śmietnika na Ramels väg. W ciągu kolejnych kilku godzin w ogniu stały już: około dziesięciu aut, garaż i dom. W dzielnicy zapanował kompletny chaos. Szwedzkie media podają, że grupa protestujących liczyła od 50 do 100 osób. Gdy dojechały pierwsze radiowozy, około 15 rozwścieczonych i zamaskowanych demonstrantów zaczęło rzucać w nie dużymi kamieniami.