Ceny składek ubezpieczeń OC. Czy czekają nas jakieś zmiany?

Ceny składek ubezpieczeniowych za OC związane z pojazdami ulegają ciągłym zmianom. Nie sposób nie wspomnieć o gwałtownych wzrostach składek, które mieliśmy na przestrzeni kilku ostatnich lat. W bieżącym roku sytuacja się nieco uspokoiła. Czy istnieją jednak jakieś przesłanki, że czekają nas wkrótce zmiany w wysokościach składek i czy można się jakoś przed nimi zabezpieczyć?

Jeśli planujemy budżet i mamy wkrótce do zapłaty obowiązkową składkę OC, musimy wziąć pod uwagę to wszystko, co dzieje się na rynku ubezpieczeń. W ostatnich miesiącach mogliśmy usłyszeć m.in. o zmianach w zakresie wyczerpywalności sum gwarancyjnych z OC. 19 lipca 2019 r. ustawa w tym zakresie została podpisana przez prezydenta RP. Jeśli chodzi o nowe przepisy, obecnie przewidują one zwiększoną kwotę limitu świadczeń za wszelkiego rodzaju szkody osobowe związane ze zdarzeniem komunikacyjnym. Będzie on wynosił aktualnie aż 5,21 mln złotych za jedno zdarzenie. Taki limit ma obowiązywać w stosunku do umów OC z wyczerpaną sumą ubezpieczenia, zawartych przed 1 stycznia 2006 r., ale także do tych starszych, gdzie szkody zostały wyrządzone przez nieznanego albo nieubezpieczonego sprawcę. Takie świadczenie w nowym limicie ma być wypłacane jednak tylko w stosunku do przyznanych rent. Choć wydaje się, że część wydatków z tego tytułu zostanie pokryta przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za pomocą jego dochodów, to pozostała część kosztów nowej regulacji może zostać przeniesiona na ubezpieczycieli. Byłoby to możliwe przy zwiększeniu składki na UFG za pomocą rozporządzenia Ministra Finansów. Obecnie wynosi ona 1,3% składki brutto z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także OC rolników. Przy wzroście wysokości takiej składki ubezpieczyciele mogą przenieść koszty na osoby ubezpieczające pojazdy, czego efektem będzie wzrost składek za obowiązkowe OC. Trudno obecnie wyrokować, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku polis OC, ale już teraz warto się na to przygotować. Na szczęście istnieją narzędzia, które pozwolą na obniżenie składki OC. Jak zatem korzystnie wykupić polisę OC?