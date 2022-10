Ceny paliw szaleją. Złe wieści dla kierowców

Ostatnie spadki cen na stacjach paliw to wynik obniżek na rynku hurtowym. Jak zauważa w rozmowie z "Faktem" dr Jakub Bogucki z portalu e-petrol, w części regionów Polski w ostatnich dniach października olej napędowy można było zatankować za 8 zł za litr, a benzynę 95-oktanową za ok. 6,8 zł (czyli średnio o ok. 10 gr mniej niż tydzień wcześniej).