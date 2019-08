Bywają tu Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Wiemy, ile kosztuje mieszkanie Julii Przyłębskiej

Niemal 60 tys. zł płaci Trybunał Konstytucyjny za wynajem mieszkania dla prezes Julii Przyłębskiej – dowiedziała się Wirtualna Polska. Na informację na ten temat czekaliśmy trzy miesiące.

Wystąpiliśmy wówczas do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniami dotyczącymi kosztów wynajmu mieszkania. Na odpowiedź czekaliśmy trzy miesiące. Najpierw kilkukrotnie przekładano termin udzielenia informacji. Następnie otrzymaliśmy tylko dane, że "łączny całkowity miesięczny koszt, jaki poniósł Trybunał Konstytucyjny z tytułu wynajmowanych przez Trybunał na rzecz sędziów stale zamieszkujących poza Warszawą lokali mieszkalnych za miesiąc czerwiec 2019 r. wyniósł: 24 819,10 zł".

To spory wzrost, ponieważ dwa lata temu za mieszkanie dla prezes Przyłębskiej Trybunał Konstytucyjny płacił 3,2 tys. zł.

Trybunał Konstytucyjny zapewnia, że "nie pokrywa kosztów przejazdu Prezesa do Berlina". Julia Przyłębska ma jednak do dyspozycji imienną kartę sieciową na przejazdy krajowe PKP , której koszt roczny wynosi 7900 zł.

Trybunał, zgodnie z przepisami, jest zobowiązany do zapewnienia służbowego mieszkania sędziom spoza stolicy. Zwraca im także koszty dojazdów do pracy. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zarabiają ponad 20 tys. zł miesięcznie. Pensja prezes Julii Przyłębskiej wynosi ok. 30 tys. zł.