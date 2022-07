Były szef fińskiego wywiadu podkreślił znaczenie polskiego sprzętu wysyłanego do Ukrainy

Rosja chce grać na czas

Toveri wskazuje również, że Władimir Putin, liczy na znudzenie Zachodu tematem wojny, co miałoby się bezpośrednio przyczynić do zwiększenia szans Rosji w tym konflikcie. - Rosja liczy na to, że Zachód będzie miał dość. Im dłużej trwa wojna, tym lepiej dla nich - stwierdził Toveri. Kreml liczy na to, że dzięki temu Ukraińcy nie będą dostawać więcej zachodniej broni, której tak obawia się Moskwa.