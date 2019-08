Burze nad Polską. Ponad 200 interwencji straży, nadchodzą kolejne wyładowania

Zeszłej nocy straż pożarna interweniowała na terenie Polski 208 razy. Największe burze przeszły nad nad woj. lubelskim, świętokrzyskim i śląskim. We wtorek niestety czeka nas powtórka z rozrywki - IMGW ostrzega przed kolejnymi burzami i opadami gradu.

Na Lubelszczyźnie żywioł uszkodził 30 dachów. Strażacy mieli pełne ręce roboty również na Śląsku, gdzie zeszłej nocy interweniowali 30-krotnie. Burze i porywisty wiatr spowodowały opóźnienia w połączeniach realizowanych przez Koleje Śląskie. Odwołano m.in. pierwszy pociąg ze Zwardonia do Katowic oraz do Soli. Planowo nie wystartował również pociąg z Wisły Głębiec. Przewoźnik zapewnił podróżnym zastępczą komunikację autobusową.

IMGW ostrzega: to nie koniec burz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla woj. lubelskiego, podkarpackiego i wschodnich powiatów woj. mazowieckiego. Spadnie tam od 30 do 50 mm deszczu. Alert pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje we wschodniej części woj. małopolskiego i centralnej części woj. podlaskiego. Opady utrzymają się na poziomie od 20 do 40 mm.