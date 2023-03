Burza wokół Jana Pawła II. Prezydent zaapelował do Polaków

Nawiązał do tego w liście prezydent. "To właśnie dzięki ogromnej wiedzy i wielkiemu trudowi księdza biskupa zawdzięczamy to, że już niespełna dziewięć lat po odejściu do domu Ojca, kult papieża Polaka został oficjalnie zatwierdzony w całym Kościele powszechnym" - napisał.